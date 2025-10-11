sabato 11 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaMeteo Liguria, prosegue l'ottobrata con cielo sereno e clima mite
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, prosegue l’ottobrata con cielo sereno e clima mite

Redazione Liguria
0

meteo Liguria sabato 11 ottobre 2025Il campo di alta pressione resta ben stabile sul Mediterraneo e sull’Europa occidentale e continua a proteggere il Nord Italia e la Liguria dalle perturbazioni di origine atlantica. Prosegue dunque la cosiddetta “ottobrata” con tempo stabile e soleggiato, almeno sino a lunedì 13 ottobre, con temperature al di sopra della media stagionale.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 11 ottobre 2025:
Cielo sereno su tutta la regione e per l’intera giornata. Da segnalare possibili banchi di nebbia al mattino nelle vallate più interne dei versanti padani in rapido dissolvimento. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.
Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio
Mare quasi calmo o poco mosso.
Temperature pressochè stazionarie o in lieve calo nei valori massimi lungo le coste.
Sulla costa previste temperature minime tra +14°C/+17°C e massime tra +22°C/+24°C.
Nell’interno attese temperature minime tra 1°C/+12°C e massime tra +17°C/+22°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Darsena Genova passerella

Genova, smontata la passerella alla Darsena

Cronaca
coda autostrada A7 Genova Milano

Caos Autostrade e rincari in arrivo: Sanna (PD): aumenti inaccettabili

Cronaca
traffico corso Sardegna expo Coop

Genova, traffico nel caos in corso Sardegna per l’Expo

Cronaca
Pacco abbandonato via Macaggi

Genova, secondo pacco sospetto: questa volta in via Macaggi, strada chiusa

Cronaca