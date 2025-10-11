Meteo Liguria, prosegue l’ottobrata con cielo sereno e clima mite

Il campo di alta pressione resta ben stabile sul Mediterraneo e sull’Europa occidentale e continua a proteggere il Nord Italia e la Liguria dalle perturbazioni di origine atlantica. Prosegue dunque la cosiddetta “ottobrata” con tempo stabile e soleggiato, almeno sino a lunedì 13 ottobre, con temperature al di sopra della media stagionale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 11 ottobre 2025:

Cielo sereno su tutta la regione e per l’intera giornata. Da segnalare possibili banchi di nebbia al mattino nelle vallate più interne dei versanti padani in rapido dissolvimento. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressochè stazionarie o in lieve calo nei valori massimi lungo le coste.

Sulla costa previste temperature minime tra +14°C/+17°C e massime tra +22°C/+24°C.

Nell’interno attese temperature minime tra 1°C/+12°C e massime tra +17°C/+22°C.