sabato 11 Ottobre 2025
Sestri Ponente, gli indennizzi per le vibrazioni non arrivano, pronte le cause
Sestri Ponente

Sestri Ponente, gli indennizzi per le vibrazioni non arrivano, pronte le cause

Redazione Liguria
0

Sestri Ponente Genova Fincantieri ribaltamentoGenova – Nonostante le promesse e gli impegni “politici” gli indennizzi per i danni causati dalle vibrazioni provocate dai lavori alla Fincantieri non sono ancora arrivati e le associazioni preparano le azioni legali.
Tornano ad infiammarsi le proteste, nel quartiere di Sestri Ponente, per i danni causati dal cantiere per il ribaltamento a mare di Fincantieri e le tante famiglie che hanno subito disagi e danni ora pensano di passare alle azioni legali.
Vertenze che sarebbero già giunte a sentenza se fossero partite al momento della verifica dei danni e che, invece, sono state “rinviate” anche grazie ad appelli alla calma che oggi – tra i residenti danneggiati – hanno il sapore della beffa e hanno suscitato diffidenza.
«Una vicenda che parte male e non ha ancora una conclusione. Non sono stati previsti danni da cantierizzazione né realizzate le perizie. Dove si trovano i cantieri del ribaltamento a mare, a Sestri Ponente, anche a centinaia di metri la cittadinanza ha subito gravi disagi per rumori e vibrazioni e in qualche caso problemi staticità agli immobili». Così Vincenzo Nasini, vicepresidente nazionale di Confedilizia e presidente di Ape Genova, e Paolo Prato, presidente della Federazione Ligure della Proprietà edilizia, intervengono dopo la conferenza stampa andata in scena oggi ad Assoutenti. Ape Confedilizia, la maggiore associazione della proprietà immobiliare, ha preso a cuore le richieste dei cittadini e dei suoi soci. Partendo dal presupposto che il numero dei proprietari interessati dalle nuove opere pubbliche sarà ben superiore a quello di 3500 emerso recentemente. «Le promesse di aprire un tavolo e realizzare un protocollo indennitario non sono state mantenute, per cui siamo a un bivio: o si sblocca la situazione e l’ultima risorsa restano i contenziosi. Ape Confedilizia si augura che prevalga il buon senso e i diritti dei proprietari danneggiati». Poi, tornando alla situazione attuale, Nasini e Prato aggiungono: «Sono due i principi fondamentali di cui negli indennizzi non si tiene conto. Il primo è che i soggetti danneggiati devono essere interamente indennizzati per i danni subiti e non essere costretti ad accettare una somma per evitare un lungo e costoso contenzioso. Il secondo e che la stima degli indennizzi deve avvenire casa per casa, valutando e stimando le singole situazioni di disagio subite dai proprietari e dagli inquilini. Purtroppo, questo non avviene. Anzi, avviene il contrario». I proprietari ricevono un verbale di accordi con una somma predeterminata e sono invitati a sottoscrivere con la formula “prendere o lasciare”. Questa situazione non crea uniformità di trattamento, ma al contrario una disparità perché non tiene conto delle caratteristiche intrinseche di ogni abitazione.

