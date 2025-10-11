sabato 11 Ottobre 2025
Ventimiglia, ubriaco aggredisce agenti di polizia, condannato

auto Polizia notteVentimiglia (Imperia) – Ha patteggiato la condanna ad un anno di reclusione ma non andrà in carcere il giovane accusato di aver aggredito e ferito due agenti di polizia intervenuti per portarlo fuori da un locale dove era stato trovato in evidente stato di ubriachezza.
Il giovane aveva reagito con violenza rompendo il naso ad uno degli agenti e un dito all’altro che era intervenuto.
Fermato ed arrestato in flagranza di reato, il giovane era stato portato in camera di sicurezza ed è stato processato per direttissima.
Avendo patteggiato ha ottenuto la riduzione della pena per i reati di oltraggio, lesione, aggressione a pubblico ufficiale. Il giudice lo ha condannato ad un anno di reclusione.

