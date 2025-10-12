Lerici (La Spezia) – Cordoglio per la morte, durante una immersione subacquea all’isola delle Formiche, nel grossetano, di Marco Danti, il medico 32enne residente a Lerici e da poche settimane al lavoro come anestesista all’ospedale Sant’Andrea de La Spezia.

Il giovane era scomparso in mare durante una immersione sui fondali dell’isola dell’arcipelago toscano.

Le ricerche per ritrovare l’uomo sono andate avanti da sabato e solo dopo molte ore il suo corpo è stato ritrovato su un fondale di oltre 60 metri dalle squadre di ricerca che hanno scandagliato per ore il fondali della zona dove si era immerso con un diving.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in elicottero all’obitorio dove resta a disposizione del magistrato che segue il caso e che, quasi certamente chiederà l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Marco Danti si era già fatto ben volere dal personale addetto alle sale operatorie dell’ospedale Sant’Andrea dove aveva iniziato a prestare servizio solo da poco tempo dopo l’assunzione.

La notizia della sua morte ha suscitato grande cordoglio e messaggi di amici e colleghi di lavoro.