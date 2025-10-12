domenica 12 Ottobre 2025
Genova, grave incidente nella notte in corso Quadrio, due feriti

Redazione Liguria
ambulanza croce bianca genoveseGenova – Poteva avere ben altre conseguenze, ieri sera, l’incidente avvenuto poco dopo le 23 in corso Quadrio, nella zona del varco portuale delle Grazie.
Un’auto con targa straniera che viaggiava verso levante ha improvvisamente effettuato una inversione di marcia colpendo uno scooter che proveniva dalla direzione opposta.
Il bilancio dell’impatto è di due feriti, le persone che viaggiavano sul mezzo a due ruote.
I due sono stati sbalzati a terra riportando diverse ferite.
Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca Genovese e l”automedica del 118 che hanno medicato i feriti e li hanno trasportati in ospedale.
La famiglia che viaggiava sull’auto non ha invece riportato ferite ma la manovra, se verrà confermato che è stata effettuata in un punto dove non è consentita, rischia di costare molto cara.

