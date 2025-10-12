domenica 12 Ottobre 2025
ImperiaCronaca

Isolabona, grave incidente sulla provinciale 644, due ferito

Redazione Liguria
0

elicottero Grifo 118 LiguriaIsolabona (Imperia) – E’ di due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 64, in val Nervia, nel territorio del comune di Isolabona. Per cause ancora da accertare un’auto ed uno scooter si sono scontrati frontalmente al centro della carreggiata e nell’impatto, violentissimo, le due persone a bordo del mezzo a due ruote sono state sbalzate dalla sella e sono finite rovinosamente a terra.
Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e i due sono stati
stabilizzati dal personale sanitario della Croce Azzurra di Vallecrosia, dell’automedica Alfa 3 e successivamente trasportati in ospedale.
In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità per quanto avvenuto.
I due feriti sono gravi.

