Meteo Liguria, domenica di sole ma arriva un peggioramento

Ancora una giornata di tempo stabile e soleggiato grazie al campo di alta pressione ancora presente sul Mediterraneo e che, però, andrà erodendosi nel corso delle prossime ore lasciando passare correnti più umide e fresche che porteranno un graduale incremento della copertura nuvolosa ad inizio prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 12 ottobre 2025:

Al mattino, i cieli si presenteranno sereni su tutta la Regione, eccezion fatta per possibili banchi di nebbia nelle aree interne alle spalle del settore centrale, in rapido dissolvimento. A seguire, giornata che trascorrerà con cieli in prevalenza sereni, da segnalare solamente qualche nube sui rilievi e il transito di velature sul ponente regionale.

Venti di notte e al mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali, sono attesi rinforzi fino a tesi o forti tra Genova e Capo Mele. Dalle ore centrali del giorno, ventilazione a regime di brezza sull’intera Regione.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Sulla costa previste temperature minime tra +14°C/+20°C e massime tra +22°C/+26°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +4°C/+12°C e massime tra +19°C/+23°C.