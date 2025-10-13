lunedì 13 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaCaos Autostrade, assemblea pubblica a Busalla per i cantieri sulla A7
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Caos Autostrade, assemblea pubblica a Busalla per i cantieri sulla A7

Redazione Liguria
0

coda autostrada A10Busalla (Genova) – Una assemblea pubblica per chiedere un servizio di automedica attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed un servizio di eliambulanza in grado di intervenire con efficacia nel caso in cui l’autostrada A7 Genova – Milano fosse impraticabile a causa dei cantieri. La organizzano per martedì 22 ottobre, al palazzetto di Sarissola, alle ore 21, comitati e associazioni che chiedono maggiore sicurezza e attenzione per i residenti della Vallescrivia che sono a forte rischio sanitario da quando sono in corso i lavori per il rifacimento del nodo autostradale di Busalla, sull’autostrada A7.
“Con una viabilità sempre più critica – scrivono gli organizzatori – è inaccettabile dover continuare a fare i conti con ritardi, carenze e disservizi che mettono a rischio la salute e la vita delle persone”.
Gli organizzatori chiedono la gratuità dell’autostrada per l’intera durata dei cantieri e l’intervento concreto delle istituzioni per garantire che, in caso di necessità, entri un funzione un sistema di trasporto delle persone colpite da problemi di salute, che non dipenda dal traffico o dai “blocchi” imposti dai cantieri autostradali che già hanno un forte impatto sulla viabilità e sui tempi di percorrenza da e per Genova.
“È arrivato – scrivono ancora gli organizzatori – il momento che gli organi competenti rispondano concretamente alle esigenze del territorio, garantendo un servizio di automedica attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un elisoccorso realmente operativo e disponibile”.
Polemiche anche contro i sistemi di informazione sul traffico di Autostrade, accusati di “sottovalutare” code e rallentamenti indicando tempi di percorrenza e km di coda in modo non sempre corrispondente alla realtà.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Isolabuona, frontale auto-moto, ferite ragazze di 16 e 12 anni

Cronaca
Meteo Liguria lunedì 13 ottobre 2025

Meteo Liguria, tempo stabile con graduale aumento delle nuvole

Cronaca
Orero savataggio parapendio 1 settembre 2024

Parapendio, grave la donna precipitata a San Colombano Certenoli

Cronaca
elicottero Grifo 118 Liguria

Isolabona, grave incidente sulla provinciale 644, due ferito

Cronaca