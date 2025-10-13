lunedì 13 Ottobre 2025
Caos Autostrade, lavori al casello di Genova Nervi, traffico nel caos

Redazione Liguria
Nervi cantiere casello autostradaGenova – Proseguono i lavori alla rampa di accesso e di uscita dal casello autostradale di Genova Nervi, sull’autostrada A12 Genova Livorno e continuano code e rallentamenti che mandano in tilt il traffico nella zona.
Anche questa mattina proseguono i lavori nel cantiere aperto sulla rampa di accesso al casello ed anche questa mattina, da ore, si registrano pesanti disagi con code e rallentamenti e persino ambulanze rallentate nelle operazioni di trasporto urgente di pazienti.
Sono sempre più roventi le proteste di automobilisti e trasportatori alle prese con i disagi della rete autostradale attorno al capoluogo ligure e con cantieri infiniti che ormai vanno avanti da oltre tre anni.
Questa mattina, come avviene da settimane, il traffico viene deviato per il cantiere aperto e si registrano rallentamenti e code che hanno effetto anche sulla viabilità cittadina.
