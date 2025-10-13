Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Genova – Anche questa settimana la metropolitana di Genova sospenderà il suo servizio con anticipo per ben quattro serate. Accadrà lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre.

Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole. La chiusura, spiega Amt, si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione programmati sulla linea.

Nuovi disagi, quindi, per i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali. Il collegamento tra il centro della città e la val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]