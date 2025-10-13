lunedì 13 Ottobre 2025
Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Anche questa settimana la metropolitana di Genova sospenderà il suo servizio con anticipo per ben quattro serate. Accadrà lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre.
Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole. La chiusura, spiega Amt, si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione programmati sulla linea.
Nuovi disagi, quindi, per i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali. Il collegamento tra il centro della città e la val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.
