lunedì 13 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, grave incidente in piazza Giusti, ferito un 48enne
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSan FruttuosoNotizie in evidenza

Genova, grave incidente in piazza Giusti, ferito un 48enne

Redazione Liguria
0

AmbulanzaGenova – Grave incidente nella notte, in piazza Giusti, nel quartiere di San Fruttuoso dove un uomo alla guida della sua moto ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinovamente a terra.
L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 22,30 e sul posto sono intervenuti i mezzi die soccorso e la polizia locale.
Il ferito, un uomo di 48 anni, ha riportato un brutto trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso, il più grave, in ospedale.
In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente da parte della polizia locale ma, al momento, non sembra essere stato coinvolto un altro automezzo.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
coda

Caos Autostrade, assemblea pubblica a Busalla per i cantieri sulla A7

Cronaca
ambulanza soccorsi

Isolabuona, frontale auto-moto, ferite ragazze di 16 e 12 anni

Cronaca
Meteo Liguria lunedì 13 ottobre 2025

Meteo Liguria, tempo stabile con graduale aumento delle nuvole

Cronaca
Orero savataggio parapendio 1 settembre 2024

Parapendio, grave la donna precipitata a San Colombano Certenoli

Cronaca