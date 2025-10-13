Genova, grave incidente in piazza Giusti, ferito un 48enne

Genova – Grave incidente nella notte, in piazza Giusti, nel quartiere di San Fruttuoso dove un uomo alla guida della sua moto ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinovamente a terra.

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 22,30 e sul posto sono intervenuti i mezzi die soccorso e la polizia locale.

Il ferito, un uomo di 48 anni, ha riportato un brutto trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso, il più grave, in ospedale.

In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente da parte della polizia locale ma, al momento, non sembra essere stato coinvolto un altro automezzo.