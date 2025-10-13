lunedì 13 Ottobre 2025
Genova, parcheggi Kiss&Buy revocati, Comune: conferma non autorizzata

Comune di Genova, Palazzo TursiGenova – I parcheggi Kiss&Buy voluti dall’amministrazione Bucci non saranno confermati e la vicenda rischia di avere pesanti conseguenze disciplinari nei confronti dei funzionari comunali che potrebbero aver “confermato” il, provvedimento senza informare l’assessore competente, Emilio Robotti che è invece contrario.
Secondo la ricostruzione, infatti, l’ordinanza che confermava i parcheggi sarebbe stata sottoscritta ad insaputa dell’assessore e, sostanzialmente, “una azione autonoma di un dirigente” secondo quanto dichiarato dalla sindaca Silvia Salis al quotidiano Il Secolo XIX
La sindaca ha poi confermato che il provvedimento verrà ritirato e che il funzionario rischia pesanti sanzioni disciplinari.
Nei prossimi giorni il “caso” verrà esaminato con particolare attenzione per accertare come si siano svolti i fatti e come abbia potuto il funzionario, portare a conferma il provvedimento voluto dalla precedente amministrazione Bucci, senza il benestare dell’assessore competente che non era d’accordo sul rinnovo ed ha anzi disposto la cancellazione.

