Incidente mortale a Isolabona, Procura apre indagine

Isolabona (Imperia) – La Procura della Repubblica di Imperia ha aperto un fascicolo di indagine, per ora contro ignoti, a seguito della morte di Lara Lorenzini, la ragazza di appena 16 anni deceduta in seguito alle terribili ferite riportate nel terribile incidente avvenuto ieri sera in Val Nervia.

L’attenzione degli inquirenti è rivolta ad accertare cosa sia realmente successo nell’impatto frontale tra la moto condotta dalla ragazza, un enduro, e l’auto che procedeva in senso contrario ma anche se i due spunzoni di metallo, due tondini da cemento armato che fuoriescono dal terreno nel punto dove ha perso la vita la ragazza, abbiano o meno giocato un ruolo nel procurare terribili ferite alla giovane, sbalzata dal sellino della moto assieme all’amica di 12 anni che era seduta sul sedile posteriore.

I due tondini di metallo uscirebbero dal terreno per oltre 20 centimetri e senza una apparente spiegazione e per questo la Procura potrebbe ordinare le perizie tecniche necessarie a stabilire se abbiano avuto un peso nella gravità delle conseguenze dell’impatto.

Lara Lorenzini viaggiava sulla moto insieme all’amica quando, per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si è schiantato contro una vettura che procedeva in senso opposto sulla strada provinciale.

L’urto, violentissimo, ha causato la caduta delle ragazze e Lara Lorenzini è stata sbalzata per diversi metri sull’asfalto e sino ad arrestare la sua caduta proprio contro i tondini di metallo.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e se la giovane abbia subito danni dalla presenza dei tondini ma l’attezione degli inquirenti sembra indicare che il sospetto ci sia.

In seguito agli esiti delle perizie potrebbe essere indicato uno o più indagati per stabilire cosa sia successo e se la ragazza poteva salvarsi.

I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare i tondini di metallo per poter spostare il corpo della ragazza e si cerca di capire perché quei pezzi di metallo siano stati lasciati sul posto.

Dalle prime indiscrezioni sembra che si tratti di tondini utilizzati per la costruzione di un muretto alcuni anni fa e poi abbandonati.

La morte della ragazza sta suscitando cordoglio, specie sui social, per quanto successo e per la tragica fine della ragazza.