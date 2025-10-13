Isolabona, è morta la 16enne coinvolta nel grave incidente di ieri

Isolabona (Imperia) – Un’altra tragedia sulle strade della Liguria. Non ce l’ha fatta la giovanissima di appena 16 anni rimasta ferita in maniera grave a seguito del grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre, lungo la strada provinciale 64, nel territorio comunale di Isolabona.

Secondo quanto ricostruito, la giovane si trovava alla guida di una moto e insieme a lei era presente una ragazzina di appena 12 anni, rimasta ferita ma non in maniera grave: è stata trasportata all’ospedale in codice giallo. Il mezzo a due ruote, per cause ancora da verificare, si sarebbe schiantato frontalmente con una macchina che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto sarebbe stato violentissimo e le condizioni della 16enne sono apparse disperate fin da subito.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nonostante i tentativi di salvarle la vita, nel corso della notte i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

