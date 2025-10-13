Isolabona, frontale auto-moto, ferite ragazze di 16 e 12 anni

Isolabona (Imperia) – Sono due ragazze di 16 e 12 anni le persone rimaste ferite in modo grave, ieri sera, nel brutto incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 64, nel territorio del comune di Isolabona, nell’imperiese.

Le ragazze viaggiavano su una moto da enduro che si è scontrata frontalmente, per cause in via di accertamento, con un’auto che viaggiava in direzione opposta.

Le due giovani sono state sbalzate dalla sella finendo rovinosamente a terra.

La più grande, alla guida del mezzo a due ruote ha avuto la peggio ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, il più grave, mentre la ragazzina di 12 anni è stata trasportata all’ospedale di Imperia in osservazione.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i mezzi del 118, l’ambulanza della Croce Azzurra di Vallearroscia e i vigili del fuoco.

Impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono i carabinieri di Dolceacqua che hanno effettutato i rilievi e stanno acquisendo le testimonianze delle persone presenti.

La strada provinciale 6 è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e poi i rilievi dell’incidente.