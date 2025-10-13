Pietra Ligure, furto in un supermercato: arrestato un uomo

Pietra Ligure (Savona) – Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per un furto avvenuto all’interno di un supermercato a Pietra Ligure.

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì, quando il malvivente insieme a due complici ha trafugato della merce esposta nell’esercizio commerciale e ha tentato di fuggire, spintonando per terra il titolare del negozio.

Le indagini sono partite immediatamente grazie alla presenza sul posto di un carabiniere libero da servizio, che ha assistito alla scena e si è messo immediatamente all’inseguimento dell’uomo, rintracciandolo poco più tardi grazie all’ausilio di alcuni colleghi intervenuti.

L’uomo è stato fermato e in suo possesso sono stati ritrovati diversi tagli di carne dal valore di circa 50 euro, riconsegnati al legittimo proprietario. Nei suoi confronti è scattato l’arresto.

Intanto, sono state avviate le indagini per risalire ai due complici, che sono fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce.

