lunedì 13 Ottobre 2025
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Savona, domani in arrivo la nave Humanity 1 con a bordo 45 migranti

Redazione Liguria
0

Humanity SOS MigrantiSavona – É previsto per la giornata di domani, martedì 14 ottobre, l’arrivo al porto di Savona della nave ONG ‘Humanity 1’ con a bordo 45 migranti salvati nel Mar Mediterraneo negli scorsi giorni.
A bordo dell’imbarcazione battente bandiera tedesca si trovano appunto 45 migranti, tra cui otto sono minori non accompagnati che verranno dislocati presso le strutture d’accoglienza presenti nel territorio regionale. Al momento le loro destinazioni non sono ancora state rese note.
Tra quelle che navigano le acque del Mediterraneo, la ‘Humanity 1’ è una delle navi meglio equipaggiate. Al suo interno si trovano dei locali che favoriscono l’accoglienza di donne e bambini.
L’arrivo presso il porto di Savona, salvo imprevisti dovuti alle condizioni del mare, è previsto per la mattinata di domani.
