Treni, lavori sulla linea: modifiche e cancellazioni da mercoledì a domenica

Liguria – Per lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria, dalle ore 23:30 di mercoledì 15 alle ore 23:30 di domenica 19 ottobre 2025 la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia, Frecce, Intecity e Intercity Notte subirà modifiche.

I lavori sono previsti nel tratto compreso tra Civitavecchia e Capalbio, ma le modifiche e interruzioni riguarderanno anche convogli in transito, in partenza o in arrivo dalla Liguria.

Ecco, di seguito, i dettagli:

I treni Frecciarossa della relazione Torino PN – Genova – Roma T.ni via Grosseto-Civitavecchia sono cancellati.

I treni Frecciabianca della relazione Genova PP – Roma T.ni, Milano C. – Genova – Roma T.ni, via Grosseto-Civitavecchia, sono cancellati. Inoltre, i treni Frecciabianca 8626 e 8630 sono cancellati anche il giorno 15 ottobre e i treni Frecciabianca 8601 e 8605 sono cancellati anche il giorno 20 ottobre.

I treni Intercity delle relazioni Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia, Salerno – Torino sono deviati via Pisa – Firenze – Orte, modificano l’orario anche con anticipi, sono cancellate le fermate intermedie nella tratta Livorno – Roma Ostiense e i treni fermano anche a Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina. È programmato un servizio di bus sostitutivi per la relazione Roma – Livorno.

