Ventimiglia, ricercato per rapine agli anziani: 32enne arrestato in stazione

Ventimiglia (Imperia) – Era ricercato per delle rapine commesse ai danni di anziani e, per questi reati, era stato condannato a quattro anni di reclusione dal Tribunale di Piacenza.

Protagonista della vicenda un uomo di 32 anni risultante senza fissa dimora che è stato fermato la scorsa settimana in stazione a Ventimiglia dopo esser sceso da un treno proveniente dalla Francia.

Gli agenti della polizia ferroviaria, non riconoscendolo, si sono insospettiti e hanno svolto alcuni accertamenti. Il 32enne non aveva con sé alcun documento che gli permettesse di soggiornare in Italia e è risultato destinatario di una condanna di quattro anni di reclusione per il reato di rapina. L’uomo è stato fermato, tratto in arresto e trasportato in carcere.

——————————————————————————————————

