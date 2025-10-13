lunedì 13 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaVentimiglia, ricercato per rapine agli anziani: 32enne arrestato in stazione
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Ventimiglia, ricercato per rapine agli anziani: 32enne arrestato in stazione

Redazione Liguria
0

treno polizia ferroviariaVentimiglia (Imperia) – Era ricercato per delle rapine commesse ai danni di anziani e, per questi reati, era stato condannato a quattro anni di reclusione dal Tribunale di Piacenza.
Protagonista della vicenda un uomo di 32 anni risultante senza fissa dimora che è stato fermato la scorsa settimana in stazione a Ventimiglia dopo esser sceso da un treno proveniente dalla Francia.
Gli agenti della polizia ferroviaria, non riconoscendolo, si sono insospettiti e hanno svolto alcuni accertamenti. Il 32enne non aveva con sé alcun documento che gli permettesse di soggiornare in Italia e è risultato destinatario di una condanna di quattro anni di reclusione per il reato di rapina. L’uomo è stato fermato, tratto in arresto e trasportato in carcere.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Staglieno, cimitero monumentale angelo oneto

Disabilità, a Genova le visite guidate al cimitero monumentale di Staglieno

Cronaca
Lara Lorenzini incidente Isolabona

Incidente mortale a Isolabona, Procura apre indagine

Cronaca
carabinieri auto

Pietra Ligure, furto in un supermercato: arrestato un uomo

Cronaca
treno intercity ibrido

Treni, lavori sulla linea: modifiche e cancellazioni da mercoledì a domenica

Cronaca