Chiavari, giornata di Birdwatching per bambini e famiglie con Lipu

Chiavari – Una giornata dedicata ai bambini e alla scoperta della fauna presente nelle aree verdi lungo il corso del torrente Entella. La organizza la Lipu dopo la giornata europea del birdwatching che si è tenuta la prima domenica di ottobre.

Domenica 19 ottobre i volontari si dedicheranno ai più piccoli, accompagnando i bambini e le loro famiglie a scoprire gli uccelli selvatici del fiume Entella, a imparare a osservarli, a conoscere i loro comportamenti e a prendere dimestichezza con il binocolo.

Generalmente si pensa che il birdwatching sia un’attività per gli adulti; in verità per i bambini è un’occasione giocosa e divertente per scoprire un mondo nuovo, per mettersi alla prova e per imparare a concentrarsi e a curare i dettagli.

L’escursione si svolgerà lungo la sponda sinistra del fiume Entella dalle 9,30 alle 13, al termine della quale ci fermeremo per la pausa pranzo all’AgriRistoro a degustare i piatti a base dei prodotti coltivati dell’Agricola, direttamente dalla piana dell’Entella: genuini e a km0.

L’escursione è riservata a tutti i bambini dagli 8 ai 13 anni e alle loro famiglie ed è gratuita; per la pausa pranzo il costo è di 10,00 euro per i più piccoli, 15,00 euro per gli adulti.

L’iscrizione, obbligatoria, si può effettuare scrivendo a [email protected], con oggetto: “il bw dei piccoli” indicando il nominativo del bambino partecipante e dell’adulto che lo accompagna.

Per info: [email protected]; pag Fb LIPU Tigullio, 3883905763 (16-20)