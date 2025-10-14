Domenica 26 ottobre torna a Villa Gruber ‘Genova Gioca-Giochi D’Antan-Giochi della Tradizione”

Genova – Domenica 26 ottobre nel parco di Villa Gruber torna l’evento ‘Genova Gioca-Giochi D’Antan-Giochi della Tradizione’, giunto ormai alla 39a edizione. Ecco, di seguito, il comunicato e le informazioni sull’evento:

“Grazie al patrocinio e alla partecipazione finanziaria del Municipio I Centro Est e promosso dall’Assessorato a Sport e Tempo Libero della Regione Liguria, si terrà domenica 26 ottobre nel Parco di Villa Gruber la 39° edizione dell’evento “Genova Gioca – Giochi D’Antan – Giochi della Tradizione”, organizzato dal Gruppo Città di Genova.

La rassegna si concentrerà in un’unica giornata e sarà aperta a tutti e tutte, a famiglie e bambini di tutte le età. La finalità sarà quella di celebrare i giochi della tradizione unendo grandi e piccini, nonni e nipoti, famiglie e figli.

A partire dalle ore 15 di domenica 26 ottobre 2025, Villa Gruber spalancherà i propri battenti per tutti coloro che desiderino cimentarsi coi giochi della tradizione, dal ciclotappo alla lippa, dal ferro di cavallo al tiro alla fune.

Per i bambini e le bambine che parteciperanno all’iniziativa, peraltro, il Gruppo Città di Genova ha pensato di predisporre un’area di intrattenimento curata da Allegria Eventi.

Nel dettaglio, la giornata di domenica 26 ottobre proporrà:

– in collaborazione con la F.I.G.C., si terrà la tappa del Campionato Italiano di Ciclotappo (grette) denominata “Trofeo Regione Liguria”

– Torneo di Lippa

– Torneo di Lancio del ferro di cavallo

– Torneo di tiro alla fune

Al termine dei giochi e delle iniziative, ci saranno le premiazioni del Trofeo Regione Liguria e un momento conviviale da passare tutti assieme”.

