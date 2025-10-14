Genova, auto perde il controllo e colpisce una donna con il suo cane

Genova – Ha perso il controllo della sua vettura e dopo aver colpito alcune auto in sosta ha investito una donna che passeggiava con il suo cane sul marciapiede.

Intorno alle 17:30 la Croce Bianca Genovese è intervenuta con una delle sue ambulanze del distaccamento Carignano, in via Bologna, nel quartiere di San Teodoro, nei pressi del civico 33, per un incidente stradale.

Per evitare la collisione con un altro veicolo, un’auto ha sbandato, colpendo alcune macchine posteggiate lungo la via e terminando la propria corsa contro la vetrina di un’attività commerciale.

Il conducente, un ragazzo di 22 anni, è stato condotto in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Ferita anche un’anziana che transitava sul marciapiede insieme al proprio cane.

Intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco oltre alla Polizia Locale e ad altre 3 PP.AA.

Via Bologna è stata chiusa dal civico 15 per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.