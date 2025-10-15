Albenga, aggressione nella notte: donna trasportata all’ospedale

Albenga (Savona) – Violenza nella notte ad Albenga, dove una donna è rimasta ferita a seguito di un’aggressione ed è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

É accaduto poco prima di mezzanotte davanti ad un locale situato in via Martiri della Libertà. All’origine dell’aggressione una discussione tra un uomo e una donna, che sarebbe rapidamente degenerata fino a quando dalle parole non si è passato ai fatti. La donna, una 36enne, è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per far luce sulla vicenda, e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti della vittima e l’hanno trasportata al pronto soccorso della struttura ospedaliera di Pietra Ligure. La donna non avrebbe riportato ferite gravi.

