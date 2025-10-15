Amt, iniziata questa mattina la commissione sulla crisi: scontro sull’assenza della sindaca

Genova – É iniziata questa mattina la commissione consiliare a Palazzo Tursi per analizzare la situazione di Amt.

Oltre ai sindacati e ai vertici dell’azienda, presenti in aula anche decine di lavoratori che si sono assiepati sugli spalti dell’aula, mentre tanti altri sono rimasti fuori per mancanza di posti disponibili per tutti. La commissione, inizialmente prevista fino alle ore 14, andrà avanti ad oltranza su proposta della minoranza.

Fin da subito non sono mancate le polemiche, che si sono concentrate anche sull’assenza della sindaca Silvia Salis, confermata anche dal presidente della commissione Garzarelli. “L’assenza della sindaca è una vergogna”, ha attaccato Paola Bordilli, capogruppo della Lega.

Diverse le persone che hanno preso parola nel corso della mattinata: “In otto anni di maggioranza, con noi non c’è mai stato un giorno di sciopero o uno stipendio pagato in ritardo”, ha detto l’ex vicesindaco ed ex sindaco facente funzioni, Pietro Piciocchi.

In merito è anche intervenuto Alessandro Terrile, attuale vicesindaco e assessore al Bilancio: “Il Comune di Genova farà di tutto per mantenere pubblica l’azienda, far crescere l’azienda e ampliare i mezzi. Il primo passo deve essere quello di mantenerla in piedi”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]