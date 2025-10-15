mercoledì 15 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaCeriana, cane cade in un vascone, salvato dai vigili del fuoco
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Ceriana, cane cade in un vascone, salvato dai vigili del fuoco

Redazione Liguria
0

cane salvato Orco FeglinoCeriana (Imperia) – Salvataggio rocambolesco, ieri sera, per un cane scivolato in un vascone sulla strada Monte Colma, nel territorio del comune di Ceriana. L’animale era scomparso da tre giorni e il padrone lo cercava disperatamente.
Passando al setaccio la zona, il padrone ha sentito dei guaiti provenienti da un vascone per l’acqua piovana ma nonostante i tentativi non riusciva a recuperarlo decidendo così di chiamare il 112.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo e la squadra si è calata nella condotta con le corde per recuperare l’animale.
Il cane è stato recuperato in buone condizioni di salute e affidato ai padroni felicissimi di poter riabbracciare il loro amico.
(foto di Archivio)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Lara Lorenzini incidente Isolabona

Incidente mortale di Isolabona, autopsia per chiarire le cause del decesso

Cronaca
meteo Liguria mercoledì 15 ottobre 2025

Meteo Liguria, ancora cieli in prevalenza sereni e temperature miti

Cronaca
nido velutina quarto castagna missioni

Genova, nido di vespa killer velutina a Quarto Castagna

Cronaca
incidente via Bologna 14 ottobre 2025

Genova, auto perde il controllo e colpisce una donna con il...

Cronaca