Ceriana, cane cade in un vascone, salvato dai vigili del fuoco

Ceriana (Imperia) – Salvataggio rocambolesco, ieri sera, per un cane scivolato in un vascone sulla strada Monte Colma, nel territorio del comune di Ceriana. L’animale era scomparso da tre giorni e il padrone lo cercava disperatamente.

Passando al setaccio la zona, il padrone ha sentito dei guaiti provenienti da un vascone per l’acqua piovana ma nonostante i tentativi non riusciva a recuperarlo decidendo così di chiamare il 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo e la squadra si è calata nella condotta con le corde per recuperare l’animale.

Il cane è stato recuperato in buone condizioni di salute e affidato ai padroni felicissimi di poter riabbracciare il loro amico.

(foto di Archivio)