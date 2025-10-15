mercoledì 15 Ottobre 2025
Genova, incendio a Quarto: strada chiusa e vigili del fuoco sul posto

Redazione Liguria
0

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi nel quartiere genovese di Quarto, dove un incendio si è sviluppato nei pressi dello stabilimento dei Bai.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e chiuso momentaneamente la strada al traffico.
Al momento non si conosce l’eventuale presenza di persone intossicate o ferite nel rogo, così come non si conosce l’origine delle fiamme: una densa coltre di fumo nero si è alzata ed tuttora ben visibile anche a distanza di centinaia di metri.
I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e sono anche intervenuti via mare. Al momento non si conoscono le tempistiche dell’intervento.
——————————————————————————————————
