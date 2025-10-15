Incidente mortale di Isolabona, autopsia per chiarire le cause del decesso

Isolabona (Imperia) – Sarà l’autopsia, disposta per sabato 18 ottobre, a chiarire se la causa del decesso della ragazza di 16 anni morta in seguito al terribile incidente avvenuto sulla strada provinciale 64 della Val Nervia, nell’entroterra imperiese.

Il medico legale dovrà accertare in particolare se la terribile ferita inflitta dallo spuntone di metallo del muretto contro cui è caduta Lara Lorenzin, abbia provocato le ferite mortali che non hanno dato scampo alla ragazza che viaggiava in moto e che si è schiantata contro una vettura che procedeva in senso opposto per poi finire la sua tragica corsa contro il muretto da cui fuoriuscivano due ferri di quelli usati per il cemento armato.

Dall’esito dell’autopsia dipendono le accuse rivolte dalla procura, che ha aperto un’indagine sulla morte della ragazza, nei confronti delle due persone indagate.

Si tratta del conducente dell’auto che si è scontrata frontalmente con la moto condotta da Lara Lorenzin, accusato di omicidio stradale, e del proprietario del terreno su cui sorge il muretto, realizzato alcuni anni fa e dal quale spunterebbero i pezzi di metallo che i vigili del fuoco hanno tagliato per poter soccorrere la ragazza.

Da chiarire anche se sia stato uno degli spuntoni a provocare le ferite che hanno ucciso la ragazza, trasportata in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corina di Pietra Ligure e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che non le ha però salvato la vita.

Il proprietario del terreno è infatti indagato con l’ipotesi di accusa di omicidio colposo.

Intanto la comunità di Vallecrosia, dove era nata Lara Lorenzin, si stringe nel dolore per la tragedia e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali della ragazza.

