Ronco Scrivia, grave incidente all’uscita dell’autostrada, ferito un 20enne

Ronco Scrivia (Genova) – Grave incidente sulla strada che dal casello autotradale du Ronco Scrivia conduce al centro abitato. Nell’impatto, frontale, tra un’auto ed un camion un ragazzo di circa 20 anni ha riportato lesioni importanti che ne hanno causato il trasporto urgente, in elicottero, all’ospedale San Martino di Genova.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 12,30 e ancora non è chiara la dinamica dell’incidente o le eventuali responsabilità.

Secondo le prime indiscrezioni sembra che il mezzo pesante e la vettura si siano scontrate frontalmente per un mancato rispetto di uno stop.

Il conducente della vettura, il ragazzo di circa 20 anni, ha riportato le conseguenze più gravi e dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito al pronto soccorso con lelioctteero dei vigili del fuoco in servizio di eliambulanza del 118.

Il giovane è arrivato in codice rosso, il più grave, in ospedale e i medici stanno verificando l’entità delle ferite.

Leggermente ferito anche il passeggero del veicolo e il conducente del camion che sono stati trasportati in osdedale in codice verde.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte dei carabinieri di Ronco Scrivia che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere della zona.

