Ronco Scrivia, incidente auto-camion: un giovane in gravi condizioni

Ronco Scrivia (Genova) – Un grave incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo lungo la Strada provinciale 35, all’altezza dell’uscita autostradale di Ronco Scrivia, dove una macchina e un camion si sono scontrati.

L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio sarebbe stato un giovane di 25 anni, soccorso sul posto e trasportato con l’elicottero in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Inoltre, a seguito dello schianto altre due persone sono rimaste ferite, in condizioni meno gravi: entrambe sono state trasportate all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato i primi accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

