mercoledì 15 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaRonco Scrivia, incidente auto-camion: un giovane in gravi condizioni
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Ronco Scrivia, incidente auto-camion: un giovane in gravi condizioni

Redazione Liguria
0

elicottero vigili del fuocoRonco Scrivia (Genova) – Un grave incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo lungo la Strada provinciale 35, all’altezza dell’uscita autostradale di Ronco Scrivia, dove una macchina e un camion si sono scontrati.
L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio sarebbe stato un giovane di 25 anni, soccorso sul posto e trasportato con l’elicottero in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero gravi.
Inoltre, a seguito dello schianto altre due persone sono rimaste ferite, in condizioni meno gravi: entrambe sono state trasportate all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato i primi accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ospedale San Martino Genova

San Colombano Certenoli, grave infortunio sul lavoro: operaio in codice rosso

Cronaca
Bar chiuso Sampierdarena

Genova, bar centrale dello spaccio a Sampierdarena: chiuso per 90 giorni

Cronaca
Consiglio Comunale Genova, comune

Amt, iniziata questa mattina la commissione sulla crisi: scontro sull’assenza della...

Politica
carabinieri auto sera

Albenga, aggressione nella notte: donna trasportata all’ospedale

Cronaca