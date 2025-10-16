giovedì 16 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, tubo rotto a Sampierdarena, traffico nel caos
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarenaNotizie in evidenza

Genova, tubo rotto a Sampierdarena, traffico nel caos

Redazione Liguria
0

sampierdarena tubo rottoAggiornamento delle ore 8,00 – Via Reti riaperta al transito a senso unico alternato – possibili disagi per coda

Genova – Ancora una tubazione della rete dell’acqua che esplode e allaga la strada. Questa volta è successo all’incrocio tra via Agnese e via Paolo Reti, nel quartiere di Sampierdarena.
Da una spaccatura che si è aperta nell’asfalto esce un getto d’acqua che è frutto della rottura di una grossa tubazione sotterranea.
Il traffico nella zona è nel caos per la chiusura delle strade e deviazioni in loco da parte della polizia locale e l’intervento dei vigili del fuoco.
Previsto un intervento di lunga durata anche perché la pressione dell’acqua ha aperto una sorta di “cratere” nell’asfalto e oltre alla riparazione della condotta sarà necessario rifare pate dell’asfalto della strada che si trova su uno degli assi di viabilità più trafficati del ponente cittadino.

notizia in aggiornamento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
corteo ex ilva Genova 2 ottobre 2023

Ex Ilva, lavoratori in sciopero anche a Genova

Cronaca
meteo Liguria giovedì 16 ottobre 2025

Meteo Liguria, ancora bel tempo stabile e temperature miti

Cronaca
Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla

Genova, ragazzo decapitato, confermato ergastolo per il killer

Cronaca

Genova, incendio a Quarto: strada chiusa e vigili del fuoco sul...

Cronaca