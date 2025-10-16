Genova, tubo rotto a Sampierdarena, traffico nel caos

Aggiornamento delle ore 8,00 – Via Reti riaperta al transito a senso unico alternato – possibili disagi per coda

Genova – Ancora una tubazione della rete dell’acqua che esplode e allaga la strada. Questa volta è successo all’incrocio tra via Agnese e via Paolo Reti, nel quartiere di Sampierdarena.

Da una spaccatura che si è aperta nell’asfalto esce un getto d’acqua che è frutto della rottura di una grossa tubazione sotterranea.

Il traffico nella zona è nel caos per la chiusura delle strade e deviazioni in loco da parte della polizia locale e l’intervento dei vigili del fuoco.

Previsto un intervento di lunga durata anche perché la pressione dell’acqua ha aperto una sorta di “cratere” nell’asfalto e oltre alla riparazione della condotta sarà necessario rifare pate dell’asfalto della strada che si trova su uno degli assi di viabilità più trafficati del ponente cittadino.

notizia in aggiornamento