Genova, folla al funerale di Flavio Gaggero a Pegli

funerale Pegli Gaggero FlavioGenova – Una folla commossa si è radunata questa mattina, a Pegli, per il funerale del dentista Flavio Gaggero, medico dal grande cuore che aveva nella sala di aspetto sia i Vip come Beppe Grillo, Gino Paoli e l’archistar Renzo Piano ma anche i cosiddetti “ultimi” che curava con la stessa attenzione ma chiedendo poco, e spesso nulla come parcella.
La città, e in particolare la sua Pegli, gli rende omaggio affollando le esequie ma anche e soprattutto ricordando una persona benvoluta e che ha organizzato, senza mai voler comparire, tanti eventi benefici che hanno lasciato il segno in città.
Flavio Gaggero aveva 88 anni e chi gli era vicino ricorda che ha voluto lavorare fino all’ultimo per non lasciare indietro nessuno.
Ma il valore dell’uomo andava ben oltre l’attività professionale e le iniziative di cuore, per aiutare il prossimo, erano sempre in prima linea.
E se l’amico Renzo Piano è tornato da Parigi per essere presente all’ultimo saluto, i Vip non sono mancati, più o meno “in vista” per ringraziare il dottore ma anche l’amico.

