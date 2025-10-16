Genova, follia nel carcere di Marassi: detenuto armato ferisce otto agenti

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nella notte appena trascorsa all’interno del carcere genovese di Marassi, dove un uomo detenuto per violenza sessuale ha aggredito alcuni agenti.

L’uomo, un 30enne con evidenti problemi psichiatrici, si è prima barricato nella sua cella dove ha tentato di appiccare un fuoco, attirando così l’attenzione degli agenti della polizia penitenziaria che sono giunti sul posto. Al loro arrivo, il malvivente li stava aspettando armato di una lametta e di un bastone che aveva ricavato rompendo un tavolino e ha iniziato a colpirli con violenza.

In totale sono otto gli agenti feriti, per un totale di più di 90 giorni di prognosi. Si è reso necessario l’intervento di diversi poliziotti per riportare la situazione sotto controllo.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime solidarietà ai poliziotti contusi e denuncia: “Sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestiti però con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari, che sono stati anche minacciati insultati e colpiti dall’uomo. L’evento è stato particolarmente ma è stato gestito al meglio dalla Polizia Penitenziaria, che paga pesantemente in termini di stress e operatività questi gravi e continui episodi critici. Ai colleghi contusi va la nostra vicinanza e solidarietà nonché un ringraziamento particolare per l’intervento che, incuranti di qualsiasi pericolo e nonostante le conseguenze riportate, ha permesso di bloccare il violento”. “La delusione è profonda. Di fronte a episodi così gravi e frequenti non è più sufficiente esprimere dispiacere: servono misure urgenti e concrete”, rimarca Capece. “Nelle carceri della Nazione si deve ristabilire il rispetto della legalità e delle regole del sistema penitenziario. Il personale è allo stremo, logorato da turni massacranti, carichi di lavoro insostenibili e da una burocrazia che continua a penalizzare gli operatori in uniforme”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]