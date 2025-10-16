giovedì 16 Ottobre 2025
Genova, incidente per un autobus a Sestri Ponente: diversi feriti

Redazione Liguria
ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Un grave incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedì 16 ottobre, nel quartiere genovese di Sestri Ponente
Il sinistro stradale ha visto il coinvolgimento di un autobus e il conseguente ferimento di diversi passeggeri. Tra di loro anche un minore, trasportato all’ospedale pediatrico Gaslini. Non ci sarebbero persone rimaste ferite in maniera grave.
Sul posto sono intervenute le ambulanze per prestare soccorso ai feriti e le forze dell’ordine, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto successo. Al momento non si conosce la dinamica esatta dell’incidente, mentre i primi rallentamenti al traffico si segnalano nella zona di Sestri Ponente e dintorni.
