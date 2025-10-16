Genova, travolge uno scooterista e scappa: rintracciata e denunciata una ragazza

Genova – Una giovane è stata rintracciata e denunciata dagli agenti della polizia locale dopo quanto avvenuto martedì mattina a Sestri Ponente, in via Siffredi.

Secondo quanto ricostruito, una vettura giunta all’altezza dell’intersezione tra la Guido Rossa e piazza Savio avrebbe travolto uno scooter che viaggiava nella stessa direzione. La ragazza, invece che fermarsi per prestare soccorso, ha proseguito dritta.

La persona alla guida dello scooter, un uomo di circa 60 anni, ha riportato alcune ferite a seguito dell’impatto: soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale.

Gli agenti della polizia locale giunti sul posto hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto successo e per risalire alla vettura coinvolta nell’incidente, individuata grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

La donna è stata rintracciata e condotta negli uffici della polizia locale dove ha ammesso le proprie responsabilità ed è stata denunciata: dovrà rispondere dell’accusa di omissione di soccorso. Nei suoi confronti è anche scattato il ritiro immediato della patente.

