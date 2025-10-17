Genova, 60enne alla guida in arresto cardiaco alla Foce: rianimato dopo mezz’ora

Genova – Alle 7:30 l’ambulanza della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso in Corso Torino, alla Foce, dove un uomo di 62 anni ha subito un arresto cardiaco mentre si trovava alla guida della propria auto ed era fermo al semaforo.

Dopo più di mezz’ora di manovre rianimatorie, nel corso delle quali è stato ripreso due volte in seguito ad un ulteriore arresto, è stato definitivamente ripristinato il battito cardiaco.

L’uomo è stato intubato, spinalizzato e ospedalizzato in codice rosso, quello di maggiore gravità, presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Sul posto la Polizia di Stato e Locale, che hanno gestito le inevitabili ripercussioni sul traffico che si sono create nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]