Genova, bombola del gas trovata in stazione a Cornigliano: circolazione ferroviaria interrotta

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel primo pomeriggio odierno nei pressi della stazione ferroviaria di Cornigliano, dove una bombola del gas è stata trovata abbandonata nei locali della stazione.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia ferroviaria e della polizia di stato, i vigili del fuoco e gli artificieri. La bombola, lasciata con un biglietto, è stata sequestrata e sarà oggetto di ulteriori accertamenti per risalire alla persona che l’ha abbandonata.

In tal senso, per il buon esito delle indagini dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltate alcune testimonianze.

Il ritrovamento e la messa in sicurezza della zona hanno avuto pesanti – ma fortunatamente brevi – ripercussioni per il traffico ferroviario. La circolazione, infatti, è stata completamente interrotta nel tratto tra Cornigliano e Sestri Ponente intorno alle ore 15:00, ma è ripresa dopo circa trenta minuti.

