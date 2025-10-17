Genova, oggi lo sciopero dei mezzi pubblici

Genova – Scatterà alle 11,30 di oggi, venerdì 17 ottobre, il nuovo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico cittadino indetto da CUB Trasporti. Previsti disagi anche se la sigla sindacale non è tra le più diffuse tra i dipendenti di AMT. L’agitazione potrebbe intercettare i malumori dei dipendenti legati al grave stato di crisi emerso nei giorni scorsi dall’audizione in Comune dei vertici aziendali e che hanno parlato di un “buco” da circa 90 milioni di euro.

Lo sciopero dovrebbe durare sino alle 15,30 e la percentuale di adesione sarà determinante per l’entità dei disagi all’utenza.

Queste le modalità annunciate:

“Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Servizio di trasporto provinciale

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.45 alle ore 15.15.

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

