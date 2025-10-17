venerdì 17 Ottobre 2025
Grave incidente a Stella, ferito un ragazzo

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiStella (Savona) – Restano gravi, all’ospedale San Paolo, le condizioni del motociclista coinvolto nella serata di ieri in un brutto incidente stradale avvenuto in via Vetriera, nel territorio del comune dell’entroterra savonese.
Intorno alle 18 è scattato l’allarme quando alcuni passanti hanno visto il motociclista perdere il controllo del mezzo a due ruote e finire fuori strada.
La chiamata al 112 ha fatto intervenire la Croce Rossa di Stella e l’automedica del 118 e il giovane di 26 anni è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale.
Gli esami medici hanno evidenziato diverse lesiono e contusioni e il ragazzo è stato ricoverato e tenuto in osservazione.
Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di morte.
In corso la ricostruzione dell’incidente ma al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.
