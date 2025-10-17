venerdì 17 Ottobre 2025
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Ospedaletti, schianto in mattinata: gravissimo un motociclista

Redazione Liguria
Santa Corona Pietra Ligure ospedaleOspedaletti (Imperia) – Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata odierna in corso Regina Margherita ad Ospedaletti.
Un uomo di circa 70 anni che stava percorrendo la strada alla guida della sua moto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente sull’asfalto. Lo schianto non avrebbe visto il coinvolgimento di altri veicoli e, al momento, non si esclude che la causa possa essere un malore accusato dal motociclista, rimasto gravemente ferito.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona, e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti richiedendo in seguito l’intervento dell’elisoccorso.
Il 70enne è stato intubato e caricato a bordo dell’elicottero, che l’ha trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero gravi, nello schianto ha riportato un serio trauma facciale.
——————————————————————————————————
