Treni, le modifiche alla circolazione previste in Liguria per il weekend

Liguria – Si prospetta un nuovo fine settimana di modifiche e cancellazioni per quanto riguarda la circolazione ferroviaria in Liguria. Queste modifiche si rendono necessarie per consentire lo svolgimento dei lavori programmati nel tratto compreso tra Chiavari e Santa Margherita e presso la stazione di Ventimiglia. I dettagli:

“Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e Intercity, per i lavori infrastrutturali programmati tra Chiavari e Santa Margherita e alla stazione di Ventimiglia, la notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025.

Alcuni treni del Regionale e Intercity delle relazioni Ventimiglia-Genova-Milano saranno cancellati tra Ventimiglia e Imperia, dove sarà istituito un servizio bus. Inoltre l’IC 518 Roma-Ventimiglia sarà cancellato tra Taggia e Ventimiglia: sarà previsto un servizio bus. Alcuni treni del Regionale e Intercity delle relazioni Milano-La Spezia saranno cancellati da Genova Piazza Principe a La Spezia e sarà previsto un bus sostitutivo; i treni Intercity notte delle relazioni Milano–Siracusa/Palermo e Torino–Salerno subiscono variazioni di percorso e di orario anche con anticipi fino a 4 ore e aumenti dei tempi di percorrenza. Alcuni treni del Regionale delle relazioni Savona/Genova–Sestri Levante/La Spezia C.le sono cancellati totalmente o parzialmente nella tratta Sestri Levante–Recco/Genova o anticipano l’orario. Tra Genova P. Principe/Genova Brignole/Recco e Sestri Levante è attivo un servizio bus i cui posti disponibili saranno inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I tempi di percorrenza dei bus in circolazione possono aumentare in relazione anche al traffico stradale. Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza”.

