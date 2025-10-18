Follia a Cairo Montenotte, autista Tpl accoltellato da un passeggero

Cairo Montenotte (Savona) – Ancora una folle aggressione a bordo di un mezzo pubblico della Liguria e ancora una volta a farne le spese è un dipendente di un’azienda di trasporti.

L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto questa mattina a Cairo Montenotte, nel savonese, dove un autista è stato accoltellato da un passeggero.

Al momento rimane ancora da chiarire la dinamica di quanto successo e il motivo della folle violenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno prestato soccorso nei confronti del ferito. L’autista, per fortuna, è stato colpito solamente di striscio ed è stato trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Paolo di Savona.

I carabinieri intervenuti hanno ricostruito la vicenda e fatto scattare le indagini. Inoltre, si sono messi sulle tracce dell’aggressore che è fuggito dopo l’accoltellamento e per il momento è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Oltre alle testimonianze dei presenti, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili nella ricostruzione di quanto accaduto e nell’individuare il malvivente.

