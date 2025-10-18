sabato 18 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, buchi misteriosi sugli alberi, ipotesi avvelenamento
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Sanremo, buchi misteriosi sugli alberi, ipotesi avvelenamento

Redazione Liguria
0

taglio albero motosegaSanremo (Imperia) – E’ stata aperta un’indagine dei carabinieri forestali sui misteriosi buchi apparsi recentemente su diversi alberi ad alto fusto presenti in città e si teme l’azione di un killer di piante. A far scattare l’allarme un esposto del Pat, associazione ambientalista che monitora lo stato di salute del verde cittadino. Secondo la denuncia, circostanziata e con ampia documentazione foto-video, nel tronco di molti alberi, in particolare in quelli dei pini di alcune vie, sono comparsi misteriosi “buchi” praticati in zone ben precise e non “casuali” e che potrebbero essere stati usati per iniettare nelle piante dei liquidi o delle sostanze in grado di causare danni, farli ammalare o, peggio, ucciderli.
A far crescere i sospetti di un’azione mirata, il fatto che la maggior parte degli alberi segnalati sarebbe oggetto di “contestazione” da parte di chi vorrebbe abbatterli.
Circostanze molto sospette e che hanno fatto nascere il dubbio che qualcuno abbia deciso di “risolvere” il problema semplicemente uccidendo gli alberi o causando loro gravi danni con la possibilità che le autorità siano “costrette” ad abbatterli in condizioni di emergenza e senza suscitare proteste e reazioni di chi invece vorrebbe le città più verdi, fresche e meno inquinate.
Particolarmente presi di mira i maestosi pini marittimi di alcune vie già oggetto di contestazioni e polemiche e della “proposta” di abbattere le piante.
I buchi sui tronchi sono stati infatti trovati in particolare nella zona di via Nino Bixio, via Barabino e via Padre Semeria.
Secondo l’esposto i fori, di circa mezzo centimetro, non sarebbero “casuali” e chi li ha praticati conosce bene le dinamiche della vita degli alberi e di qui il sospetto di un “killer” che ha deliberatamente colpito per causare danno o addirittura l’avvelenamento delle piante e potrebbe aver agito “su commissione”.
Il fascicolo di indagine dei carabinieri forestali sarebbe, al momento, senza nomi ma le indicazioni fornite dall’esposto potrebbero presto condurre a clamorose sorprese.
Il timore, comunque, è che nelle prossime settimane, gli alberi possano iniziare a presentare sintomi di avvelenamento o compromissione e che alla fine sia necessario abbatterli. Una vittoria per la cementificazione e una sconfitta per la collettività.
L’appello dei Cittadini e quello di monitorare le piante e fare tutto il possibile per salvarle e, in caso di abbattimento, ripiantare altrettante piante di grosse dimensioni, per rendere di fatto inutile o poco produttivo l’avvelenamento.
Nel caso si scoprisse il responsabile, poi, l’intero costo dell’operazione dovrebbe ricadere sulle spalle del “killer dei pini” e dei suoi eventuali “mandanti”.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Guardia di Finanza

Genova, maxi sequestro di prodotti contraffatti nel Centro Storico

Cronaca
Voltri fango via Buffa

Voltri, fango e detriti sotto le auto in sosta dal 1...

Cronaca
meteo Liguria sabato 18 ottobre 2025

Meteo Liguria, week end con nuvole in aumento, lunedì pioggia

Cronaca
Stazione ferroviaria Cornigliano

Genova, bombola del gas trovata in stazione a Cornigliano: circolazione ferroviaria...

Cronaca