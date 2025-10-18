sabato 18 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaVoltri, fango e detriti sotto le auto in sosta dal 1 settembre,...
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriVoltri

Voltri, fango e detriti sotto le auto in sosta dal 1 settembre, la pioggia fa paura

Redazione Liguria
0

Voltri fango via BuffaGenova – A Voltri ancora fango e detriti a un mese e mezzo dall’ondata di maltempo che ha colpito la delegazione, lo scorso 1 settembre. Lo denunciano i residenti di via Buffa che, a quasi due mesi dall’evento si domandano se la strada faccia ancora parte del Comune di Genova o se, invece, sia stata dimenticata.
Come accade ogni volta che piove in modo più consistente, infatti, da via Segneri è arrivato un fiume di fango, sassi e detriti vari, che ha invaso la strada e ha trascinato il materiale sotto le auto posteggiate. Da allora è fortunatamente tornato il bel tempo ma sotto le auto restano le tracce della “quasi” alluvione e i residenti della zona non comprendono perché la zona non venga ripulita.
“Paghiamo le tasse come gli altri genovesi – spiegano Giuseppe Bandettini – e non capiamo perché chi abita qui debba essere trattato da cittadino di serie B. Ci siamo rivolti al Municipio, ad Aster e al Comune ma, a parte qualche sporadico intervento localizzato, non è cambiato molto dal 1 settembre”.
I Voltresi che abitano nella zona di via Buffa o che lasciano le auto nella via si trovano a parcheggiare su fango e detriti che, al momento sono secchi, ma alle prime piogge, attese già per la prossima settimana, rischiano di doversi muovere tra la poltiglia fangosa come lo scorso 1 settembre.
“Pensiamo che ci sia stato tutto il tempo per pulire – spiega ancora Bandettini – e che le segnalazioni al Municipio abbiano avuto modo di completare il percorso di “passa parola” tra gli uffici, eppure la situazione non sembra interessare chi di dovere. Ed è un peccato perchè chi abita qui si sente abbandonato”.
A preoccupare i residenti di via Buffa e delle zone vicine, è anche il fatto che, in assenza di pulizia della strada, non sarebbero stati ripuliti nemmeno i tanti tombini “tappati” dall’ondata di fango, sassi e detriti, con il pericolo, temuto, che ulteriori pesanti precipitazioni possano causare danni anche peggiori.
Il tempo, ormai, è tiranno e difficilmente potrà essere organizzata una adeguata campagna di pulizia della strada e così i Voltresi guardano il cielo e tornano a sperare che il maltempo giri alla larga.
“Sul tempo non si può intervenire – prosegue Bandettini – ma per la pulizia delle strade speravamo si fossero fatti dei passi avanti. Ora speriamo che la pioggia in arrivo non sia di quelle che fanno danni o le responsabilità saranno evidenti”.
A stretto giro di posta arriva la risposta del Municipio, per voce del presidente Matteo Frulio:
“Via Buffa non è invasa dal fango – ci scrive il presidente – C’è un tratto breve in corrispondenza di Via Segneri con piccoli detriti e fango che derivano da una scarpata di Autostrade e che non si è riusciti a pulire poichè le macchine sono posteggiate sopra pur fuori dagli stalli segnati. Abbiamo eseguito due pulizie stradali e siamo intervenuti con l’autospurgo una settimana fa ma quel brevissimo tratto non si è riuscito a farlo proprio per le auto posteggiate, alcune addirittura fuori dalla linea dei parcheggi. Dovremo far emettere un’ordinanza specifica con intimazione di rimozione forzata”.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Guardia di Finanza

Genova, maxi sequestro di prodotti contraffatti nel Centro Storico

Cronaca
meteo Liguria sabato 18 ottobre 2025

Meteo Liguria, week end con nuvole in aumento, lunedì pioggia

Cronaca
taglio albero motosega

Sanremo, buchi misteriosi sugli alberi, ipotesi avvelenamento

Cronaca
Stazione ferroviaria Cornigliano

Genova, bombola del gas trovata in stazione a Cornigliano: circolazione ferroviaria...

Cronaca