Voltri, fango e detriti sotto le auto in sosta dal 1 settembre, la pioggia fa paura

Genova – A Voltri ancora fango e detriti a un mese e mezzo dall’ondata di maltempo che ha colpito la delegazione, lo scorso 1 settembre. Lo denunciano i residenti di via Buffa che, a quasi due mesi dall’evento si domandano se la strada faccia ancora parte del Comune di Genova o se, invece, sia stata dimenticata.

Come accade ogni volta che piove in modo più consistente, infatti, da via Segneri è arrivato un fiume di fango, sassi e detriti vari, che ha invaso la strada e ha trascinato il materiale sotto le auto posteggiate. Da allora è fortunatamente tornato il bel tempo ma sotto le auto restano le tracce della “quasi” alluvione e i residenti della zona non comprendono perché la zona non venga ripulita.

“Paghiamo le tasse come gli altri genovesi – spiegano Giuseppe Bandettini – e non capiamo perché chi abita qui debba essere trattato da cittadino di serie B. Ci siamo rivolti al Municipio, ad Aster e al Comune ma, a parte qualche sporadico intervento localizzato, non è cambiato molto dal 1 settembre”.

I Voltresi che abitano nella zona di via Buffa o che lasciano le auto nella via si trovano a parcheggiare su fango e detriti che, al momento sono secchi, ma alle prime piogge, attese già per la prossima settimana, rischiano di doversi muovere tra la poltiglia fangosa come lo scorso 1 settembre.

“Pensiamo che ci sia stato tutto il tempo per pulire – spiega ancora Bandettini – e che le segnalazioni al Municipio abbiano avuto modo di completare il percorso di “passa parola” tra gli uffici, eppure la situazione non sembra interessare chi di dovere. Ed è un peccato perchè chi abita qui si sente abbandonato”.

A preoccupare i residenti di via Buffa e delle zone vicine, è anche il fatto che, in assenza di pulizia della strada, non sarebbero stati ripuliti nemmeno i tanti tombini “tappati” dall’ondata di fango, sassi e detriti, con il pericolo, temuto, che ulteriori pesanti precipitazioni possano causare danni anche peggiori.

Il tempo, ormai, è tiranno e difficilmente potrà essere organizzata una adeguata campagna di pulizia della strada e così i Voltresi guardano il cielo e tornano a sperare che il maltempo giri alla larga.

“Sul tempo non si può intervenire – prosegue Bandettini – ma per la pulizia delle strade speravamo si fossero fatti dei passi avanti. Ora speriamo che la pioggia in arrivo non sia di quelle che fanno danni o le responsabilità saranno evidenti”.

A stretto giro di posta arriva la risposta del Municipio, per voce del presidente Matteo Frulio:

“Via Buffa non è invasa dal fango – ci scrive il presidente – C’è un tratto breve in corrispondenza di Via Segneri con piccoli detriti e fango che derivano da una scarpata di Autostrade e che non si è riusciti a pulire poichè le macchine sono posteggiate sopra pur fuori dagli stalli segnati. Abbiamo eseguito due pulizie stradali e siamo intervenuti con l’autospurgo una settimana fa ma quel brevissimo tratto non si è riuscito a farlo proprio per le auto posteggiate, alcune addirittura fuori dalla linea dei parcheggi. Dovremo far emettere un’ordinanza specifica con intimazione di rimozione forzata”.

