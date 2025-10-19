domenica 19 Ottobre 2025
Bordighera, tubo rotto, famiglie senza acqua da ore

tubo acqua perditaBordighera (Imperia) – Una tubazione che si rompe e intere zone che restano con i rubinetti “a secco” senza sapere a che ora tornerà. Si arroventano le polemiche dopo l’ennesima “rottura” registrata nelle condotte dell’acquedotto e i disagi causati a tante famiglie.
Questa volta è successo in via Garnier, vicino al centro storico della cittadina del ponente ligure.
La rottura della condotta ha causato lo stop all’erogazione dell’acqua per molte famiglie che, oltre al disagio, lamentano il fatto che nessuno stia fornendo indicazioni sulle tempistiche delle riparazioni.
Una emergenza nell’emergenza che potrebbe essere facilmente risolvibile.
Le riparazioni vanno avanti e oltre a rimettere a posto il tubo sarà necessario anche un intervento al manto stradale che si è letteralmente “aperto” con una profonda buca.

