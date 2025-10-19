domenica 19 Ottobre 2025
La Spezia, Tenente di Vascello muore in incidente stradale, gli organi salvano 5 vite

Redazione Liguria
medici, chirurgia, operazione, intervento chirurgicoLa Spezia – La morte di una donna di 32 anni consentirà ad altre cinque vite di salvarsi. E’ l’ultimo dono di un giovane Tenente di Vascello della Marina italiana che ha perso la vita in un terribile incidente stradale sulle strade dello spezzino.
La donna è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Martino di Genova e qui, dopo ogni possibile tentativo di salvarle la vita, la famiglia ha dato parere favorevole alla donazione degli organi permettendo a cinque diverse persone di aver salva la vita grazie al trapianto.
Una storia dolorosa e al tempo stesso di amore e sacrificio che si stringe a quella di un altra persona, un giovane motociclista che ha perso la vita in un altro incidente nell’entroterra genovese e i cui organi hanno salvato due persone.
L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per un malore e cadendo a terra ha riportato ferite terribili.
Soccorso e trasportato all’ospedale San Martino, l’uomo, 50 anni, è deceduto nonostante i tentativi dei medici ed avendo espresso specifico consenso alla donazione degli organi, è stato espiantato e fegato e polmoni hanno salvato due persone in attesa di trapianto e che rischiavano di morire se non fosse arrivata la salvezza offerta dall’ultimo dono che un essere umano può fare.

