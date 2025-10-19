Mignanego, cane aggredisce coppia, lei rischia di perdere un braccio

Mignanego (Genova) – Rischia di perdere un braccio la donna aggredita ieri sera, nella sua abitazione, da uno dei suoi cani. La donna si trova ricoverata all’ospedale San Martino da ieri sera e i medici stanno tentando di salvarle l’arto che potrebbe essere amputato per la gravità delle ferite riportate.

Grave anche il marito, un uomo di 50 anni, ricoverato all’ospedale Villa Scassi con ferite da morsi al torace.

La ricostruzione del fatto

La coppia, che abita in via Monte Cismon, nel territorio del comune di Mignanego, era in casa con i tre cani quando, intorno alle 20 ed in circostanze ancora in corso di ricostruzione, viene aggredita da uno degli animali, un pastore maremmano di una cinquantina di chili.

La coppia tenta di calmare l’animale che diventa sempre più aggressivo sino ad attaccare i propri padroni con morsi e ferite terribili.

Fortunatamente i due riescono a chiamare i soccorsi e l’animale viene sedato e portato via mentre i soccorritori intervengono con le prime cure nei confronti della donna che ha riportato ferite profonde ad un braccio e rischia di perderlo.

L’ambulanza la trasporta in codice rosso, il più grave, in ospedale mentre il marito, anch’esso ferito ma in modo meno grave, viene portato in codice giallo al Villa Scassi.

Ora si indaga per cercare di capire cosa abbia causato l’assalto da parte del cane e se vi siano stati segnali di pericolosità.

Gli esperti evidenziano la possibilità che l’aggressione possa essere maturata all’interno di una dinamica “di branco” e che sarebbe preferibile frequentare corsi di addestramento e di conoscenza del comportamento degli animali prima di portare in casa cani di grossa taglia che, anche se mansueti e non aggressivi, possono diventarlo in determinate circostanze.

Torna di attualità anche il dibattito sull’obbligo di patentini, con corsi speciali in presenza con addestratori abilitati, per poter possedere cani di grossa taglia o di particolari razze già segnalate per ripetute aggressioni.

Gli esperti evidenziano che occorre conoscere le dinamiche comportamentali degli animali prima di sceglierli come compagni di vita.