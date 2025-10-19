domenica 19 Ottobre 2025
Quarto, cassonetti stracolmi vicino alla Coop di corso Europa

Redazione Liguria
0

cassonetti spazzatura Genova AmiuGenova – Cassonetti stracolmi ed inutilizzabili già dal primo pomeriggio di ieri nella zona della Coop di corso Europa. Le lamentele sono numerose, specie sui social, per la disastrosa situazione dei bidoni della differenziata e dei rifiuti presenti accanto al centro commerciale Europa dove sorge la Coop di Quarto.
I cassonetti erano già pieni nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre, e al disservizio si è sommata l’inciviltà di molti che, invece di riportare la spazzatura a casa o di cercare un altro bidone, hanno abbandonato il materiale a terra trasformando la piazzola in una discarica.
Proteste che riguardano, a macchia di leopardo, diverse zone del quartiere ed anche oltre.
Da giorni la raccolta dei rifiuti subisce qualche problema e i cassonetti sono sempre strapieni e ricolmi al punto da non consentire ulteriori apporti.
Venerdì la protesta dei lavoratori di Amiu ha evidenziato problematiche che si associano alla crisi ammessa dagli stessi vertici durante una commissione organizzata in Comune.
Se gli episodi siano collegati non è ancora del tutto chiaro ma certamente i genovesi si lamentano del servizio sperando che la situazioni torni presto alla normalità senza ulteriori aumenti delle tariffe.
A Sampierdarena, da alcuni giorni, si moltiplicano gli incendi di cassonetti.
