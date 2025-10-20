lunedì 20 Ottobre 2025
Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Altre quattro serate di chiusura per la metropolitana che sospenderà in anticipo il proprio servizio lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre.
Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole. Le chiusure, come spiegato da Amt, si rendono necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione programmata.
Ancora disagi, quindi, per tutti i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali della settimana ma che praticamente ogni settimana devono fare i conti con nuove chiusure. Il collegamento tra il centro della città e la val Polcevera è garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.
