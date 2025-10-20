Genova, chiusi per allagamento i sottopassi di Brin e via Milano

Genova – Dopo quasi un mese dall’ultima volta, una perturbazione è tornata ad interessare la Liguria e il suo capoluogo, con la pioggia che ha iniziato a cadere in maniera ininterrotta – ma senza particolare intensità – a partire dalle scorse ore.

Nonostante non sia stata diramata l’Allerta Meteo in nessun settore della regione e non si registrino particolari criticità, a Genova si segnalano alcune conseguenze.

Come comunicato dalla polizia locale, infatti, il sottopasso di Brin e il sottopasso di via Milano sono stati chiusi pochi minuti fa al traffico per allagamento. Si tratta di una situazione ormai sempre più frequente, che avviene anche quando la perturbazione che interessa il capoluogo non è particolarmente intensa, proprio come oggi.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno momentaneamente sbarrato i passaggi. Inevitabili le ripercussioni al traffico nelle zone coinvolte.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]