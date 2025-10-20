lunedì 20 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, rissa con catene e bastoni per strada a Sampierdarena: sei arresti
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, rissa con catene e bastoni per strada a Sampierdarena: sei arresti

Redazione Liguria
0

Polizia auto volantiGenova – Una folle rissa che ha visto protagonisti sei giovani è avvenuta ieri mattina nel quartiere genovese di Sampierdarena, in via Bombrini.
Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine che hanno raggiunto il luogo nel giro di pochi minuti, il gruppo sarebbe sceso da un autobus reduce da una serata in discoteca, quando due ragazze avrebbero iniziato a discutere animatamente tra loro. Gli altri quattro componenti del gruppo, tutti giovani, hanno inizialmente tentato di riportare la situazione sotto controllo, prima di iniziare a litigare tra loro.
La situazione è ben presto degenerata e i quattro hanno iniziato a brandire pali, bastoni, catene e altri oggetti simili trovati per strada.
Le forze dell’ordine giunte in via Bombrini sono riuscite a riportare la situazione sotto controllo, fermando e arrestato i sei, tutti di età compresa tra i 32 e i 19 anni.
Nei confronti di uno di loro, un 21enne, è scattato anche il deferimento per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Silvio Raimondi

Genova, tragico incidente a Pra’: domani l’autopsia sul corpo di Silvio...

Cronaca
coda autostrada A10

Autostrade, camion si schianta in A10: un ferito, soccorsi sul posto

Cronaca
sottopasso di Brin allagato 2 agosto 2025

Genova, chiusi per allagamento i sottopassi di Brin e via Milano

Cronaca
carabinieri auto

Rapallo, casa trasformata in centrale di spaccio: arrestata una coppia

Cronaca