Genova, rissa con catene e bastoni per strada a Sampierdarena: sei arresti

Genova – Una folle rissa che ha visto protagonisti sei giovani è avvenuta ieri mattina nel quartiere genovese di Sampierdarena, in via Bombrini.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine che hanno raggiunto il luogo nel giro di pochi minuti, il gruppo sarebbe sceso da un autobus reduce da una serata in discoteca, quando due ragazze avrebbero iniziato a discutere animatamente tra loro. Gli altri quattro componenti del gruppo, tutti giovani, hanno inizialmente tentato di riportare la situazione sotto controllo, prima di iniziare a litigare tra loro.

La situazione è ben presto degenerata e i quattro hanno iniziato a brandire pali, bastoni, catene e altri oggetti simili trovati per strada.

Le forze dell’ordine giunte in via Bombrini sono riuscite a riportare la situazione sotto controllo, fermando e arrestato i sei, tutti di età compresa tra i 32 e i 19 anni.

Nei confronti di uno di loro, un 21enne, è scattato anche il deferimento per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]